Тодт: если решим вернуть в Ф-1 моторы V10, лишимся большинства производителей

Президент ФИАотверг призывы отказаться от стремления использовать в Формуле-1 более экологичные моторы. Тодт уверен, что призывы некоторых заинтересованных сторон вернуться к использованию атмосферных или турбированных моторов V10 или V12 вместо нынешних гибридных силовых установок V6 не найдут поддержки у производителей.«Этот призыв не будет принят обществом. Мы несём ответственность за управление организацией, контролируемой мировым сообществом, и это сообщество не примет. Я уверен, что если бы вы предложили: «Давайте вернёмся к тому, что было 10 лет назад», многие производители не поддержали бы такого шага. Убеждён, что как минимум три производителя из четырёх уйдут», — приводит слова Тодта принадлежащий ФИА журнал AUTO.