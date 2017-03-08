Магнуссен: идеально стартовать в 2017-м будет очень тяжело

Пилот «Хааса»считает, что из-за смены правил гонщикам будет трудно хорошо стартовать в 2017 году. Новый регламент запретил инженерам настраивать сцепление так, чтобы пилоту оставалось лишь выбрать верную точку рычагом.«Нужно было только попасть в промежуток между 10% и 80%. Где-то там была карта, настроенная под сцепление, шины и полный бак. Так что старт на 100% зависел от инженеров. Но теперь всё полностью зависит от нас.В прошлом году можно было плохо стартовать, но это значило, что инженер не поймал крутящий момент, не высчитал сцепление или сделал что-то ещё не так. Можно было быстро среагировать на огни, но всё остальное зависело не от нас.Теперь же надо поймать крутящий момент для сцепления, чтобы оказаться на максимуме проскальзывания колёс как можно раньше. Тогда старт будет идеальным, но это очень тяжело», — цитирует Магнуссена ESPN.