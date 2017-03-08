Боттас — лучший во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, Райкконен — третий

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне. Второе время у Фелипе Массы на «Уильямсе». Третьим стал Кими Райкконен на «Феррари», который досрочно завершил сессию из-за аварии.
Формула-1. Тесты. Барселона. 8 марта
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:19.310 (70 кругов)
2. Фелипе Масса («Уильямс») +0.110 (63)
3. Кими Райкконен («Феррари») +1.096 (53)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.122 (102)
5. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.269 (59)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.392 (79)
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.903 (61)
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.987 (100)
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.562 (92)
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.577 (96)
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.690 (59)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.731 (46)
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.074 (46)
14. Джолион Палмер («Рено») +7.152 (29).