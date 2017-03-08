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Сайнс-младший: «Торо Россо» сделал шаг вперёд в плане надёжности

8 марта 2017, среда. 22:02. Авто
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Он показал девятый результат, проехав 92 круга.

«Сегодняшний день прошёл куда лучше по сравнению с тем, что было на прошлой неделе, и мы однозначно сделали шаг вперёд в плане надёжности. Наша тестовая программа на этой неделе очень плотная, и нам ещё нужно многое успеть сделать, так что пока рано делать выводы. Пусть мы и потеряли драгоценное время на трассе, но я рад, что у меня была возможность проехать так много кругов, поскольку в этом и состоит суть тестов», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший тесты Формулы-1
Новости. Авто
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