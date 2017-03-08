Ферстаппен: у «Рено» уже есть решение проблем

Пилот «Ред Булл»уверен, что «Рено» решит проблему с моторами, из-за которой он дважды останавливался на сегодняшних тестах.«Нам не хватило двух кругов до дистанции гонки, и мы собрали массу данных. К сожалению, пришлось остановиться. Похожие проблемы заставили нас остановиться утром, но я сохраняю уверенность. Парни из „Рено“ в любом случае планировали перемены к Мельбурну, так что всё должно быть в порядке. Они уже со всем разбираются. У нас есть решение на будущее», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.