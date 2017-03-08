Эггинтон: инженеры оптимизируют настройки для последнего тестового дня Квята

Инженер «Торо Россо»подвёл итоги второго дня второй части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.«День вызвал смешанные ощущения. Мы сделали хорошие шаги в плане настроек, но в то же время столкнулись с маленькими, но разочаровывающими проблемами, которые прервали наш заезд и стоили времени на трассе.Оценивая собранные данные, мы можем сказать, что получили интересную информацию. Она предоставила направления для краткосрочного развития и основу для долгосрочного. Это позволит заниматься развитием с самого начала сезона.Теперь инженеры будут работать над данными, чтобы оптимизировать настройки и тестовый план для Даниила на завтра», — цитирует Эггинтона пресс-релиз команды.