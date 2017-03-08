Стролл: «Уильямс» неплохо поработал, день подарил много позитивного

Пилот «Уильямса»поделился впечатлениями от второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Он показал пятый результат, проехав 59 кругов.«Вполне доволен дневной частью тестов, как и просмотром утренней части в исполнении Массы. Получился хороший день, команда проехала много кругов. Я не особо концентрируюсь на показанном времени, поскольку мы занимаемся тестами и пробуем различные варианты. Мы неплохо поработали и двигаемся в верном направлении, что не может не радовать. Команда придерживается плана, и пока всё идёт хорошо. Попробовали разные варианты шин, и сегодня я испытывал более мягкие. Также пробовал „суперсофт“, и остаётся только „ультрасофт“. Было здорово прочувствовать каждый тип впервые», — сказал Стролл для пресс-релиза своей команды.