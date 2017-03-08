Масса: жду, что «Уильямс» будет попадать на подиум в 2017 году

Пилот «Уильямса»рассчитывает попадать на подиумы в сезоне-2017. Во второй день второй части предсезонных тестов в Барселоне бразилец показал второй результат.«Жду боеспособный сезон. Лучший, чем был в прошлом году. Если мы сможем бороться за высокие места, может, за подиумы, то будем счастливы. Но ещё слишком рано загадывать.Надеюсь, мы сделаем шаг вперёд, станем боеспособнее. Мы работаем над этим, но другие команды тоже работают и, может быть, не показывают всего, на что способны», — цитирует Массу ESPN.