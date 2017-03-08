Боттас: самый быстрый круг на тестах не имеет значения

Пилот «Мерседеса»не придаёт значения своему лучшему времени во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне.«Очередные хорошие полдня для меня. Мы смогли выполнить всю запланированную программу, и должен сказать, что после внесения изменений чувствовал себя за рулём гораздо лучше. Команда прогрессирует. и мне всё комфортнее за рулём.Мы сосредоточились на коротких отрезках сегодня. Утром работали над аэродинамикой, чтобы протестировать обновления, и всё шло хорошо. Работы ещё много, так что надо по максимуму использовать оставшиеся два дня тестов.Самый быстрый круг на тестах не имеет значения. Он будет важен, когда приедем в Мельбурн. Я просто рад, что мы выполнили план и я многое узнал», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.