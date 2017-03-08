Хюлькенберг: у «Рено» хороший потенциал, и мы постоянно прогрессируем

Пилот «Рено»прокомментировал итоги второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Немец показал седьмой результат, проехав 61 круг.«Мы скорректировали настройки после вчерашних тестов, и изменения пошли на пользу: я провёл качественную и продуктивную утреннюю сессию, проехав 61 круг. На мой взгляд, у этой машины хороший потенциал, и с каждым выездом на трассу мы заметно прогрессируем. Наш базис позволяет рассчитывать на то, что у нас будет по-настоящему быстрый болид. С нетерпением жду продолжения работы завтра», — сказал Хюлькенберг для пресс-релиза своей команды.