Хэмилтон: из нового болида сложнее выжать всю мощь

Пилот «Мерседеса»подвёл итоги второго дня второй части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, во время которого показал шестое время. Лучший результат за день показал партнёр Хэмилтона по команде«День прошёл гладко и без проблем. Работы ещё много, но в целом день вышел продуктивным. В Формуле-1 всегда весело, и машины восхитительные, но этот болид… Он быстрее, и из него сложнее выжать всю мощь. Мне это доставляет удовольствие», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.