Перес: «Форс Индия» выявила у болида множество слабостей

Гонщик «Форс Индия»сказал, что предсезонные тесты показали слабые стороны болида его команды.«Сегодня команда обнаружила у болида множество слабостей, что крайне важно. Мы с ними разберёмся, это вопрос времени, потому что справиться с ними весьма легко.Команда много работает над обновлениями к Австралии, особенно над теми, которые легко исправить. Но это займёт время. Надеюсь, мы исправим всё к Мельбурну. А если нет, то всё должно быть нормально ко второй-третьей гонке», — цитирует Переса Autosport.