Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 с участием Квята

9 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию каждого из тестовых дней.Список участников тестов:Льюис Хэмилтон («Мерседес») — утроВалттери Боттас («Мерседес») — вечерСтоффель Вандорн («Макларен»)Себастьян Феттель («Феррари»)Даниил Квят («Торо Россо»)Даниэль Риккардо («Ред Булл»)Лэнс Стролл («Уильямс»)Эстебан Окон («Форс Индия»)Кевин Магнуссен («Хаас»)Джолион Палмер («Рено»)Нико Хюлькенберг («Рено»)