Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 с участием Квята

9 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию каждого из тестовых дней.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов в Барселоне.
Список участников тестов:
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — утро
Валттери Боттас («Мерседес») — вечер
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Себастьян Феттель («Феррари»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Лэнс Стролл («Уильямс»)
Эстебан Окон («Форс Индия»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Джолион Палмер («Рено»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)