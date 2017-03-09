Тодт решает, выставлять ли свою кандидатуру на третий президентский срок в ФИА

71-летнийрассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на третий срок на посту президента ФИА.Француз возглавил федерацию в 2010 году, сменив на посту президента Макса Мосли. В 2014 году он был избран на второй срок, который истекает в конце 2017-го.«Я начал работать с моей командой над этим вопросом, чтобы принять решение, и это позволит мне вскоре объявить о своём решении. Конечно, в демократической организации у меня может быть конкурент, который победит меня. Но ясно, что для лидера организации, кто бы им ни стал, главной задачей должно быть снижение трат в автоспорте», — цитирует Тодта журнал Auto.