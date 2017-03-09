Феттель: «Мерседес» остаётся той командой, которую нужно догонять

Пилот «Феррари»преуменьшил значение своего лучшего круга по итогам первой половины третьего дня второй сессии тестов в Барселоне. Немец возглавил протокол, показав время 1:19.024 на шинах «ультрасофт», что оказалось на 0,328 секунды лучше результата пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на таких же покрышках.«Думаю, этим утром вы могли видеть, что мы пытались ехать быстрее, чем на прошлой неделе. Я чувствую себя вполне комфортно в болиде, но это всего лишь первые дни. В действительности, результаты на тестах не имеют значения, если смотреть исключительно на время прохождения круга. Следует учитывать не только это. И в этом отношении у «Феррари» ещё есть над чем работать.Мы должны проехать больше кругов, у нас осталось полтора дня в запасе, и я надеюсь, что за оставшуюся часть дня мы преодолеем много кругов.Если посмотреть на общее количество преодолённых кругов «Мерседеса» и учесть то, насколько медленны они исторически были на тестах перед началом сезона и насколько могли увеличить свой темп в гонках… Если смотреть на их темп на длинных сериях кругов, то очевидно, что они очень быстры. И я думаю, что они будут командой, которую будут догонять.Не имеет значения, где мы находимся сейчас. Мы должны упорно трудиться, мы знаем, что должны улучшиться. Сейчас важно не отвлекаться», — цитирует Феттеля GPUpdate.