Бриаторе: новые боссы Формулы-1 плохо обошлись с Экклстоуном

Бывший руководитель «Рено»недоволен тем, как выкупившая Формулу-1 компания Liberty поступила с«Я организовал в Лондоне ужин-сюрприз к 40-летию работы Экклстоуна в Формуле-1. И все, кого я пригласил, пришли. Это очень занятые, некоторые живут крайне далеко, так что обычно приходят только 60 из 100. Но в Лондон приехали все, включая принца Монако Альберта, принца Бахрейна Салмана, Луку ди Монтедземоло, Стефано Доменикали, Пьеро Феррари, Дэвида Култхарда, Макса Мосли, Тото Вольфа, Ники Лауду и многих других.Это была своего рода дань карьере Берни. Новые боссы Формулы-1 плохо обошлись с ним. Люди быстро забыли, что создал этот человек. Это был немного печальный, но очень красивый вечер», — цитирует Бриаторе ESPN.