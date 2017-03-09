Хорнер: Хэмилтон — явный фаворит сезона-2017

Глава «Ред Булл»считаетфаворитом грядущего сезона Формулы-1.«Надеюсь, что впереди три команды. „Мерседес“ выиграл более 50 Гран-при за последние три года, мы — пять, и „Феррари“ три. Было бы здорово, если бы три команды боролись нос к носу на каждом этапе и для победы надо было бы всё сделать идеально. Это утопия, которой, надеюсь, станет этот сезон.Хэмилтон явный фаворит. Фактически он первый номер в команде. У „Феррари“ хорошая машина, а мы уверены, что наша тоже хороша, над её развитием будет работать сильная команда», — цитирует Хорнера Racer.