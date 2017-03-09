GP2 переименована в Формулу-2

Сегодня Всемирный совет по автоспорту одобрил решение по переименованию гонок в классе GP2 в Формулу-2. Официальный сайт организации сообщает, что соглашение об этом было достигнуто с Formula one group.
Такая реформа призвана способствовать объединению различных формул в один уик-энд, как это происходит в MotoGP.
Первый этап чемпионата мира в классе Формула-2 состоится 15-16 апреля в Бахрейне, завершится сезон 26 ноября в Абу-Даби. Все гран-при Ф-2 будут проходить в одни и те же уик-энды, что и в Ф-1, за исключением одного этапа.