Риккардо: в день гонки «Ред Булл» будет лучше

Пилот «Ред Булл»поделился впечатлениями о третьем дне тестовых заездов в Барселоне, заявив, что к старту сезона команда подойдёт в лучшем состоянии.«Думаю, в Мельбурне мы увидим несколько другой болид и с точки зрения мотора, и с точки зрения аэродинамики. Вчера у Макса были некоторые проблемы с надёжностью, у меня сегодня всё прошло хорошо. Чувствую, что в день гонки мы будем лучше.Конечно, мы ещё не показываем скорости „Феррари“, так что, думаю, ближайшим конкурентом „Мерседеса“ являются именно они.Сегодня нам не удалось сделать серьёзный шаг вперёд, мы начали неплохо, но потом немного запутались с настройками. Надеюсь, в течении ночи мы сможем найти ответы на некоторые вопросы. Хорошо, что у Макса завтра есть ещё один день, нам нужен этот день, чтобы лучше понять болид.В целом же я рад, что тесты завершились, так как мне хочется уже поучаствовать в гонке», — цитирует австралийца F1fanatic.