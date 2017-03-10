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175 лет назад 2016
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Вандорн: без длинных серий кругов «Макларен» не узнает о некоторых проблемах

10 марта 2017, пятница. 01:18. Авто
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился своими мыслями о третьем дне тестов в Барселоне, дав понять, что не совсем удовлетворён их ходом.

«У нас были некоторые проблемы, которые не позволили нам провести длинные серии. Мы не смогли выполнить задачу, которая была очень важна.

Именно прохождение длинных серий даёт возможность получить много информации. Теперь же в машине есть проблемы, о которых мы не можем знать в точности. Например, мы не знаем, какая будет температура в системе охлаждения после 50 кругов. Это то, что мы рассчитываем узнать завтра, но сейчас непонятно, как пройдёт день.

Последние два года были тяжёлыми для команды. Все мы приехали сюда с надеждой на прогресс, но столкнулись с проблемами, которые стали неожиданными. В любом случае мы не можем сидеть и ничего не делать, нам надо тяжело работать и двигать всех в правильном направлении», — приводит слова Вандорна Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн тесты Формулы-1
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