«Макларен»: у нас с «Хондой» долгосрочный контракт

Глава «Макларена»отверг предположения о возможном разрыве сотрудничества с «Хондой», которая является партнёром и официальным поставщиком двигателей для британской конюшни, на фоне проблем с силовыми установками японского производителя на предсезонных тестах Формулы-1.«У нас долгосрочный контракт. Мы выиграли много чемпионатов с ними. У них есть нужные люди, и у нас есть нужные люди, так что мы будем вместе работать. «Макларен» намерен придерживаться условий долгосрочного контракта.У нас есть проблемы, но обозначать их словом «кризис» — это слишком сильно. Старт в Мельбурне будет непростым. Я удивлюсь, если мы будем настолько конкурентоспособны, насколько хотим быть, так что начало года будет тяжёлым.Но в «Хонде» нас заверили, что сделают всё возможное, чтобы предоставить нам наилучший двигатель. Мы знаем, что такое проблемы, и знаем, как их решать. Мы каждый день наблюдаем улучшения, и это самое важное», — цитирует Брауна Sky Sports.