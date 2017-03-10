Лауда: обновления «Мерседеса» работают не так, как хотелось бы

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»недоволен тем, как сработали обновления, которые команда тестирует в Барселоне.«Лично я не совсем доволен. Мы протестировали несколько обновлений, которые сработали не так, как мы ожидали, поэтому мы должны снова протестировать их в пятницу. Мы должны внести дальнейшие изменения, чтобы понять, как автомобиль проезжает трассу в максимальном темпе. Я уверен, что мы сможем решить свои проблемы к Мельбурну.«Мерседесу» предстоит тяжёлый год, но мы будем стараться изо всех сил. Я настроен оптимистично. Первые три гонки дадут нам представление о расстановке сил. Я думаю, что «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» очень близки друг к другу, в пределах, возможно, двух-трёх десятых. Так что, пелотон сжался, и это здорово. Это хорошая новость перед предстоящим сезоном», — приводит слова Лауды RTL.