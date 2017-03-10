Жак Вильнёв в восторге от новых болидов

Чемпион мира в Формуле-1 1997 годанаходится под большим впечатлением от болидов нового поколения.«То, что я видел до сих пор, просто потрясающе. Во-первых, болиды выглядят великолепно. Теперь это большие правильные машины Формулы-1, какими и должны быть.Но замечательно и то, как работают новые шины. Раньше пилоты не могли длительно атаковать, теперь же вы можете видеть, что они могут ехать агрессивно, не задумываясь о резине. Это также будет означать меньшее количество пит-стопов, что многих не радует, но это сделает спорт более понятным. Кроме того, гонщики смогут больше атаковать в поворотах, не уничтожая при этом резину, что должно сыграть на руку лучшим пилотам», — рассказал Вильнёв в интервью Sky Italia.Также канадец отметил возросшие перегрузки в Формуле-1: «Вы можете уже видеть это по проблемам, которые возникают у новичков».