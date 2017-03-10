«Пирелли» определилась с шинами на ГП Испании, Монако, Канады и Азербайджана

Комплекты шин «Пирелли» на первые восемь Гран-при сезона-2017

Официальный поставщик шин для Формулы-1 — компания «Пирелли» — определился с комплектами покрышек, которые предоставит командам на Гран-при Испании, Монако, Канады и Азербайджана.На Гран-при Испании (12 -14 мая) «Пирелли» привезёт шины «софт», «медиум» и «хард». В Монако (26-28 мая) и Канаде (9-10 июня) команды получат комплекты резины «ультрасофт», «суперсофт» и «софт». На Гран-при Азербайджана (23-25 июня) «Пирелли» предоставит участникам соревнований покрышки «суперофт», «софт» и «медиум», сообщается в пресс-релизе итальянского шинника.Итого на данный момент «Пирелли» определилась с комплектами резины на восемь первых Гран-при.Таблица выбранных комплектов резины.