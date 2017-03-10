Смедли: новый болид подходит под стиль вождения Массы

Главный инженер «Уильямса»заявил, что болид образца 2017 года гораздо более подходящий для бразильского пилота команды Фелипе Массы.«Я думаю, что новый болид прекрасно подходят для стиля вождения Массы. Машины, которые мы получили сейчас, намного более близки к тем модификациям, на которых у Фелипе был успех.Предыдущие семь лет он боролся с изменениями. Сейчас же болиды нового образца стали чем-то напоминать машины 2008 года, с отличным сцеплением и более широкими передними шинами», — приводит слова Смедли Motorsport.