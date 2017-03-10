Райкконен — лучший в заключительный день тестов, Хэмилтон — пятый

Финский пилот «Феррари»стал лучшим в заключительный день тестов, сохранив за собой лидерство ещё после дневной сессии. Второе место осталось за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Торо Россо».1. Кими Райкконен («Феррари») – 1:18.634 (111 кругов)2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.804 (69)3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.203 (132)4. Валттери Боттас («Мерседес») +1.211 (53)5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.216 (52)6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.251 (45)7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.482 (128)8. Джолион Палмер («Рено») +1.571 (43)9. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.701 (132)10. Ромен Грожан («Хаас») +2.476 (76)11. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.755 (42)12. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.036 (59)13. Паскаль Верляйн («Заубер») +4.893 (42)