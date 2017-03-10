Райкконен — лучший в заключительный день тестов, Хэмилтон — пятый

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен стал лучшим в заключительный день тестов, сохранив за собой лидерство ещё после дневной сессии. Второе место осталось за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, замкнул тройку лидеров Карлос Сайнс из «Торо Россо».
Формула-1. Барселона. 10 марта. Тесты. День четвёртый
1. Кими Райкконен («Феррари») – 1:18.634 (111 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.804 (69)
3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.203 (132)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1.211 (53)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.216 (52)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.251 (45)
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.482 (128)
8. Джолион Палмер («Рено») +1.571 (43)
9. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.701 (132)
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.476 (76)
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.755 (42)
12. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.036 (59)
13. Паскаль Верляйн («Заубер») +4.893 (42)