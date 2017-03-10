Райкконен: рано говорить о том, на одном ли уровне «Феррари» и «Мерседес»

Пилот «Феррари»призывает всех не торопить события, отвечая на вопросы о том, на одном ли уровне находится его команда и «Мерседес».«Очевидно, сейчас слишком рано об этом говорить, это всего лишь тесты. Скажем так, это было хорошо. Не было никаких серьёзных проблем. Появлялись разного рода мелочи, но это нормально.Мы начнём сезон через несколько недель, и тогда посмотрим, что он нам принесёт. Сейчас же очень рано о чём-то судить, по сути мы, не провели даже одного гоночного уик=энда», — приводит слова финна Gpupdate.