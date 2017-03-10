Сайнс: это было то, что нужно, мы готовы к Мельбурну

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший высказал удовлетворение сегодняшним днём на тестовых заездах, заявив, что команда готова к старту сезона.
«Прекрасное чувство — завершить предсезонные тесты таким хорошим днём. Я очень доволен временем круга и их пройденным количеством. Выполнить запланированное в полном объёме — это как раз то, что нам нужно было перед Мельбурном.
Это были сложные пару недель для всей нашей команды, с различными проблемами то там, то здесь. Но сегодня мы наконец выполнили всё задуманное. Мы определённо готовы к гонке, так что давайте сделаем это!» — приводит слова Сайнса официальный сайт «Торо Россо».