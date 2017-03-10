Хэмилтон: в Мельбурне ожидаю серьёзной битвы с «Феррари» и «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса»остался впечатлён командами-конкурентами после тестов в Барселоне, заявив, что ожидает с ними серьёзной битвы на первом этапе чемпионата мира.«В „Феррари“ проделали фантастическую работу, они ещё прибавляют, но и сейчас их темп очень хорош. Не знаю, показали ли все свои возможности в „Ред Булл“, но и они обычно прибавляют к гонке. Так что я ожидаю серьёзной битвы с обеими командами.Я никогда не хотел доминировать. Конечно, я хочу машину, с которой могу бороться за титул, но для фанатов гораздо лучше, когда есть несколько конкурентоспособных команд», — приводит слова британца Foxsports.