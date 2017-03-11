Алонсо: заканчивать тесты таким образом — разочаровывает

Пилот «Макларена»поделился эмоциями после заключительного дня предсезонных тестов.«Это был разочаровывающий способ закончить предсезонные тесты. Мы не смогли сделать большую часть из запланированного. Утренняя сессия началась хорошо, и мы работали по программе, пока в одном из поворотов машина просто перестала работать, и мне пришлось её оставить.Устранили проблему, но всё снова повторилось через несколько кругов. Тогда мы поняли, что нам нужно исследовать проблему глубже, чем и занялись во время дневного перерыва.Я рад, что нам удалось вернуться во второй половине дня, так как для нас важен каждый круг, проведённый на трассе. У нас ещё есть время для подготовки. Команда много работает, и мы получим какие-то ответы после того, как вернёмся домой. Мы должны успеть подготовиться к Мельбурну», — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».