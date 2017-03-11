Хэмилтон: я пока не попал в рабочее окно болида

Пилот «Мерседеса»признался, что пока не смог оптимально поработать с новым болидом команды.«Я пока не попал в рабочее окно. Не знаю, можем ли мы быть также быстры, как они. Надеюсь, что можем. Мы это выясним. Они фантастически поработали.Есть ли у нас потенциал? Время покажет. Мы сосредоточены на понимании этой машины и попытки всё из неё выжать. У нас ни разу не было идеального дня, но у машины есть потенциал для роста. Однако соперники выглядят очень быстрыми», — цитирует Хэмилтона Autosport.