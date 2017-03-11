«Хонда»: мы не ждали таких проблем с мотором и напуганы

Глава автоспортивного подразделения «Хонды»заявил, что в компании не ждали таких проблем с мотором.«Конечно, мы этого не ожидали. Мы знали, какая у нас мощность, но не знали уровня остальных. Так что после сравнения с соперниками мы немного напуганы и не ждём хорошего результата в Мельбурне. Но с точки зрения проблем мы такого и вовсе не ожидали.Не было никаких признаков проблем. Мы не видели их на стенде. Это разочаровывает, но хорошо, что мы увидели их до Мельбурна.Безусловно, мы повысили мощность мотора, но другие повысили её сильнее. Возможно, мы отстали ещё сильнее, что разочаровывает. Мы можем кое-что сделать с настройками, чтобы повысить мощность», — цитирует Хасегаву Racer.