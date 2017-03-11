Грожан: мотор «Феррари» стал существенно лучше в 2017 году

Пилот «Хааса»похвалил силовую установку «Феррари», которую использует его команда.«Я не могу пожаловаться на мотор „Феррари“. Он весьма хорош и стал существенно лучше в сравнении с прошлым годом. У него очень хорошая управляемость.Партнёрство с „Феррари“ играет ключевую роль для нас: у нас хороший мотор, хорошая коробка передач, подвеска и всё такое. Эти части сильно влияют на нашу скорость, это большая помощь», — цитирует Грожана GP Update.На тестах в Барселоне Грожан показал 16-е время в сводной таблице за восемь дней.