Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель: «Феррари» сделала большой шаг в 2016 году, несмотря на результаты

11 марта 2017, суббота. 13:37. Авто
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что, несмотря на плохие результаты, его команда добилась большого прогресса в сезоне-2016.

«Мы подготовлены лучше, чем в прошлом году, проехали больше кругов. Думаю, команда в целом в лучшей форме. Мы много узнали в прошлом году, он был самым важным для нас.

Если смотреть на результаты, можно сказать, что год был не таким уж успешным, но для улучшения крайне важным было то, что произошло на заднем плане. Однако до первой пары гонок мы не поймём, как обстоят дела на самом деле.

2015-й был хорош для меня и для возвращения команды на победный путь. В 2016-м мы сделали шаг назад в плане результатов, но большой шаг вперёд в плане организации», — приводит слова Феттеля Motorsport.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель
Новости. Авто
11 марта 2017, суббота
13:37 Феттель: «Феррари» сделала большой шаг в 2016 году, несмотря на результаты
12:52 Грожан: мотор «Феррари» стал существенно лучше в 2017 году
12:37 Верляйн: заклеил логотип «Мерседеса», чтобы избежать напряжения с «Феррари»
12:08 «Рено»: «Торо Россо», «Хаас» и «Форс Индия» не выдержат наш темп развития
11:28 Стролл: я не вникаю в негатив
10:55 Штайнер: между первой тройкой и остальными командами полторы секунды
10:27 «Хонда»: мы не ждали таких проблем с мотором и напуганы
10:05 Хэмилтон: я пока не попал в рабочее окно болида
09:39 Диксон — лучший на второй тренировке Indy-Car в Сент-Питерсберге, Алёшин — 14-й
09:30 Мик лидирует после восьмого СУ Ралли Мексики, Ожье — второй
00:31 Алонсо: заканчивать тесты таким образом — разочаровывает
10 марта 2017, пятница
23:46 Хэмилтон: в Мельбурне ожидаю серьёзной битвы с «Феррари» и «Ред Булл»
23:22 Ферстаппен: тесты нужны для улучшения машины, а не ради быстрого времени круга
22:50 Райкконен: даже в Мельбурне мы не получим всех ответов
22:22 Ки: уверенность Квята и Сайнса в машине выросла
21:48 Сайнс: это было то, что нужно, мы готовы к Мельбурну
21:37 Райкконен: рано говорить о том, на одном ли уровне «Феррари» и «Мерседес»
20:10 Райкконен — лучший в заключительный день тестов, Хэмилтон — пятый
19:35 В Барселоне прошли вторые зимние тесты Формулы-1. Фоторепортаж
18:59 Французская команда выставит «Весты» в сезоне-2017 WTCC
18:54 Скончался чемпион Формулы-1 и чемпион мира по мотогонкам Джон Сёртис
18:22 Лауда: Хэмилтон быстрее Боттаса
17:24 Смедли: новый болид подходит под стиль вождения Массы
16:39 Хюлькенберг: «Рено» будет сложно попасть в очки, вижу впереди четыре команды
16:36 «Форс Индия» попросила своих пилотов немного похудеть к Гран-при Австралии
15:08 Райкконен лидирует в заключительный день тестов Ф-1 в Барселоне, Боттас — 4-й
14:34 «Пирелли» определилась с шинами на ГП Испании, Монако, Канады и Азербайджана
13:45 Вольф отводит Боттасу четыре гонки на то, чтобы проявить себя
13:33 Боттас: «Мерседес» раскрыл ещё не весь потенциал нового болида
12:57 Жак Вильнёв в восторге от новых болидов
12:12 Вандорн: «Макларен» должен держать под контролем свои эмоции
11:28 Лауда: обновления «Мерседеса» работают не так, как хотелось бы
10:46 «Хаас» оценивает необходимость смены поставщика тормозов
10:07 Боттас: «Мерседес» определённо не уверен, что находится впереди всех
09:38 «Макларен»: у нас с «Хондой» долгосрочный контракт
09:14 Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
01:18 Вандорн: без длинных серий кругов «Макларен» не узнает о некоторых проблемах
00:49 Риккардо: в день гонки «Ред Булл» будет лучше
9 марта 2017, четверг
23:55 Таффен: ожидаем повышения надёжности мотора «Рено» к старту чемпионата
23:34 Масса: болид надёжен, и я готов начать сезон
22:29 Хэмилтон: в «Феррари» блефуют
22:21 Эггинтон: полученные сегодня данные будут очень полезны
22:04 Квят: мы готовы к Мельбурну
21:49 GP2 переименована в Формулу-2
20:11 Феттель — лучший в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — 4-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+