Феттель: «Феррари» сделала большой шаг в 2016 году, несмотря на результаты

Пилот «Феррари»заявил, что, несмотря на плохие результаты, его команда добилась большого прогресса в сезоне-2016.«Мы подготовлены лучше, чем в прошлом году, проехали больше кругов. Думаю, команда в целом в лучшей форме. Мы много узнали в прошлом году, он был самым важным для нас.Если смотреть на результаты, можно сказать, что год был не таким уж успешным, но для улучшения крайне важным было то, что произошло на заднем плане. Однако до первой пары гонок мы не поймём, как обстоят дела на самом деле.2015-й был хорош для меня и для возвращения команды на победный путь. В 2016-м мы сделали шаг назад в плане результатов, но большой шаг вперёд в плане организации», — приводит слова Феттеля Motorsport.