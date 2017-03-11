Сайнс-младший: пробиться в Q3 в Мельбурне будет крайне сложно

Пилот «Торо Россо»ожидает очень напряжённой борьбы в середине пелотона с самого начала сезона-2017.«Считаю, что другие команды сделали большие шаги вперёд — «Форс Индия», «Хаас». В частности, прибавила команда «Рено» по сравнению с прошлым годом. А «Уильямс» просто летает. Так что нас ожидает очень плотная борьба за пятое место в Кубке конструкторов, поэтому пробиться в третий сегмент квалификации в Мельбурне будет крайне сложно.Слишком рано говорить о том, является ли «Уильямс» четвёртой по силе командой, но они, определённо, очень сильны, и победить их будет трудно», — цитирует Сайнса-младшего Motorsport.