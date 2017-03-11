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«Заубер» представил запись круга по «Каталунье» с панорамной видеокамеры
11 марта 2017, суббота. 20:17.
Авто
Команда
«Заубер»
поделилась видеозаписью круга по трассе «Каталунья». Запись была произведена панорамной видеокамерой с углом обзора 360°, установленной на автомобиле Маркуса Эрикссона в ходе предсезонных тестов.
Если видео не отображается, посмотреть его можно на
официальном канале команды в Youtube
.
Источник:
«Чемпионат»
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Заубер
Маркус Эрикссон
тесты Формулы-1
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