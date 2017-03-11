Перес: думаю, «Форс Индия» хорошо подготовлена к старту в Австралии

Пилот «Форс Индия»доволен предсезонными тестами и с нетерпением ждёт начала сезона в Австралии.«Думаю, мы хорошо подготовлены к Мельбурну. На этой неделе мы были надёжны и достигли поставленных целей во многих областях, особенно в плане пробега. Мы очень многое изучили и поняли, где можем добиться улучшений в болиде.В пятницу был самый напряжённый тестовый день, в который я делал всего понемногу: короткие и длинные серии кругов, работал с настройками, чтобы понять, за счёт чего мы можем выжать больше скорости из болида», — цитирует Переса F1i.