Пауэр — победитель квалификации IndyCar, Алёшин — 17-й

Победителем первой квалификации сезона IndyCar 2017 стал Уилл Пауэр. «Шевроле» австралийца показало время 01:01.0640.
Второе место за Скоттом Диксоном из «Хонды», третье время на трассе в Сент-Питерсберге показал партнёр Диксона по команде — Джеймс Хинчклифф. Россиянин Михаил Алёшин показал лишь 17-е время.
IndyCar. Сент-Питерсберг. Квалификация
1. Уилл Пауэр («Шевроле») — 01:01.0640
2. Скотт Диксон («Хонда») — +0,1579
3. Джеймс Хинчклифф («Хонда») — +0,2399
4. Джозеф Ньюгарден («Шевроле») — +0,6589
5. Такума Сато («Хонда») — +0,9211
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17. Михаил Алёшин («Шмидт Петерсон Моторспортс») — +0,7034