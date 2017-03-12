Палмер: этап в Австралии будет по-настоящему особенным

Пилот «Рено»оценил новый болид команды, заявив, что первый этап чемпионата станет особенным.«Новый «Рено» прекрасен, и у болида есть большой потенциал для дальнейшего развития. Машина чувствует себя хорошо во всех отношениях и по сравнению с минувшим сезоном она значительно прибавила.Мы сделали хороший шаг вперёд. Этап в Австралии с новым болидом будет действительно особенным, и с оптимизмом жду старта сезона», — приводит слова британца F1i.com.В заключительный день тестов в Барселоне Палмер занял восьмое место, проехав 43 круга.