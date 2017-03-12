Роклен: будем ли мы конкурентоспособны? Думаю, да

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен прокомментировал ход подготовки команды к старту сезона, заявив, что она будет конкурентна на этапе в Мельбурне.«В целом мы довольны тем, чего достигли на тестах. Конечно, были и некоторые неполадки, но это нормально для новой машины, и мы знали, как с этим справиться. Теперь нас ждёт пара недель напряжённой работы, чтобы использовать полученную информацию, исправить обнаруженные недостатки и составить план атаки на первую гонку сезона.Будем ли мы конкурентоспособны? Думаю, да. Мы довольны как балансом, так и производительностью автомобиля», — приводит слова Роклена F1i.com