Грожан: никогда себя нельзя чувствовать полностью готовым после тестов

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что команда может быть полностью и не готова к старту сезона.
«Никогда себя нельзя чувствовать готовым после тестов и до старта этапа в Мельбурне. У нас было всего восемь дней тестов, из которых каждый пилот получил по четыре.
Большие команды готовы, для нас же ещё остаётся несколько непонятных вещей до гран-при Австралии. В этом шарм Формулы-1. Сейчас у нас есть несколько идей, чтобы совершенствовать болид, и я надеюсь, что обновления появятся в Мельбурне.
Машина чувствует себя хорошо, и у нас есть идеи, в чём мы ещё можем его улучшить», — приводит слова француза F1i.com.