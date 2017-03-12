Фенандо Алонсо: теперь мы больше не должны водить болиды как маленькие дети

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал понять, что в новом сезоне гонщики Ф-1 будут чувствовать себя за рулём намного лучше, чем в прежние сезоны.
«Способ прохождения поворотов, сцепление — всё это стало очень приятным сюрпризом. Получить возможность управлять болидом так, как тебе хочется, а не как маленький ребенок, чтобы избежать перегрева шин — это лучшее, что могло произойти с машинами Формулы-1.
Так что это будет весело: водить свободно и так, как тебе хочется. Теперь мы просто должны быть такими же быстрыми на прямых, как и другие», — приводит слова испанца Motorsport.com.