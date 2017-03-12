Верляйн: нехватка опыта стоила мне места в «Мерседесе»

Немецкий пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал, что отсутствие необходимого опыта не позволило получить ему место пилота в «Мерседес».
«Тото Вольф сказал мне, что одного года опыта мало. Он сказал, что для меня будет полезным, если я наберусь ещё опыта, тем более что, как правило, во второй сезон гонщики показывают немалый прогресс. Я думаю, что „Мереседес“ хотел получить идеального пилота, который бы соответствовал их уровню», — приводит слова Верляйна Autosport.com.
Также он отметил, что, если бы ему представилась возможность выступать за «Мерседес», он бы не смог отказать, так как это было бы большим шагом вперёд для его карьеры.