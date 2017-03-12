Фарелл Уильямс стал послом ФИА в кампании за безопасность на дорогах
12 марта 2017, воскресенье. 21:06.
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Знаменитый музыкант Фарелл Уильямс
стал послом ФИА
в её новой кампании за безопасность на дорогах. Кампания получила название «3500 жизней», так как по статистике в день на дорогах погибает 3,5 тыс. человек.
«Горд присоединиться к новой кампании ФИА», — прокомментировал своё участие Фарелл в «Твиттере».
Всего у кампании 13 послов, в число которых вошли гонщики Фернандо Алонсо
, Нико Росберг
и Фелипе Масса
.