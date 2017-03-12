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175 лет назад 2016
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Гонку Формулы-E в Брюсселе заменит дополнительный этап в Берлине

12 марта 2017, воскресенье. 22:54. Авто
Этап Формулы-E в Брюсселе в сезоне-2016/17 отменён, так как организаторы не смогли найти подходящее место для его проведения.

Гонка в Брюсселе должна была пройти 1 июля на севере города, но план сорвался из-за проведения там же другого мероприятия в этот день. Попытки организаторов этапа найти другое место для гонки плодов не принесли.

Тем не менее в календаре сезона останется 12 гонок — вместо этапа в Бельгии дополнительная гонка пройдёт на этапе в Берлине. Гонки в столице Германии состоятся 10 и 11 июня, сообщает Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Формула-E
Новости. Авто
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