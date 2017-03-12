Виньялес — лучший по итогам тестов MotoGP в Катаре, Росси — шестой

Новичок «Ямахи» Маверик Виньялес установил лучшее время по итогам трёх дней тестов MotoGP в Катаре. Второй результат у Андреа Довициозо на «Дукати». Третье время осталось за Дани Педросой на «Хонде».
Семикратный чемпион серии Валентино Росси показал шестой результат по итогам тестов, действующий чемпион Марк Маркес — 11-й.
MotoGP. Катар. Тесты
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:54.330
2. Андреа Довициозо («Дукати») +0.071
3. Дани Педроса («Хонда») +0.139
4. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.189
5. Альваро Баутиста («Аспар») +0.384
6. Валентино Росси («Ямаха») +0.402
7. Скотт Реддинг («Прамак») +0.420
8. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») +0.477
9. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0.491
10. Йохан Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.570
11. Марк Маркес («Хонда») +0.660.