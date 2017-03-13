Liberty: с моторами в Формуле-1 надо что-то делать

Исполнительный директор Liberty Mediaзаявил, что в будущем Формула-1 может отказаться от нынешних гибридных моторов V6.«С моторами надо что-то делать. Так же, как с системой DRS. Помимо этого, надо как-то сбалансировать затраты на технику. В Формуле-1 слишком велики разрывы: лучшие команды тратят сотни миллионов, а другие даже не близки к этому. Это безумие, но решить эту проблему трудно. Мы должны постараться выровнять ситуацию, чтобы сделать гонки более конкурентными», — приводит слова Маффея AS.