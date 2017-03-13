NASCAR изучит видеозапись драки Кайла Буша и Джоуи Логано

После финиша Буш отправился к боксам команды Логано, чтобы выяснить отношения с гонщиком, который, по его мнению, выбил его на последнем круге гонки. Он без лишних слов нанёс удар своему обидчику, после чего завязалась потасовка, в которую были вовлечены члены команд обоих пилотов. Сотрудникам NASCAR удалось разнять гонщиков, которые к тому моменту уже продолжали бороться на земле. Когда Буша провожали от боксов Логано, на его лбу было заметно небольшое рассечение.
«Меня просто выбили. Логано влетел в меня на полном газу и выбил меня. Вот как Джоуи гоняется, и за это он должен получить», — сказал Буш после драки.
Логано, в свою очередь, пояснил: «Обычно у нас не бывает проблем. Буш пытался меня зажать в повороте с Брэдом Кезеловски, и мы столкнулись на входе в поворот. Я пытался избежать столкновения, но меня закрутило. Это не было преднамеренным выбиванием, но, очевидно, он думает иначе».
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