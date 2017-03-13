Хэмилтон: рад, что сейчас у нас всего две недели тестов

Пилот «Мерседеса»сказал, что ему уже не терпится выйти на старт первой гонки сезона-2017.«Нет ничего, что мы не проверили, мы готовы. Мы могли бы обойтись и без второй недели тестов и просто поехать!А если серьёзно, то нам нужна, конечно же, была эта неделя. Но тесты — это… В общем я рад, что сейчас у нас только две недели, раньше тестов было намного больше. Я просто хочу гоняться и с нетерпением жду начала соревнований. Я чувствую себя в форме, и на следующей неделе я буду на фабрике, чтобы переварить всю информацию и по-настоящему разобраться в том, чему мы научились за последние две недели», — цитирует Хэмилтона Badgergp.