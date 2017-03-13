Купленные «Феррари» акции Ф-1 никак не связаны с предложением Liberty Media

Приобретение командой «Феррари» акций Формулы-1 никак не связано с предложением новых владельцев серии из Liberty Media, предложивших конюшням стать акционерами «Королевских автогонок». Ранее стало известно, что «Скудерия» приобрела акций на $ 11,4 млн.После покупки Ф-1 Liberty Media зарезервировала 19 млн акций на сумму $ 400 млн для возможной продажи командам, если те проявят к ним интерес.Однако стало известно, что «Феррари» купила свою долю, воспользовавшись опционом во время перехода Ф-1 из-под контроля Delta Topco к Liberty Media, которую не имеет права продавать до июля 2017 года, сообщает F1i. То есть теоретически «Скудерия» может докупить к имеющейся у неё доле акции в рамках предложения Liberty Media.